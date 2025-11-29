Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall mit vier PKW

Mönchengladbach-BAB 52, 29.11.2025, 18:44 Uhr, FR Roermond (ots)

Am frühen Abend wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein weiterer Verkehrsunfall gemeldet. Diesmal befand sich der Unfall auf der Autobahn A52, kurz vor dem Autobahnkreuz Mönchengladbach. Vier Fahrzeuge waren an diesem Unfall beteiligt. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen alle PKW auf dem Standstreifen. Die Beteiligten wurden durch einen Notarzt gesichtet. Zwei Personen wurden im weiteren Verlauf mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Durch den Unfall und die Sperrung eines Fahrstreifens kam es zu einem Rückstau auf der Autobahn. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Feuerwehr

Einsatzleiter: Brandamtsrat Yannic Linnemann

