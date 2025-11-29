Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Vier verletzte Person nach Verkehrsunfall auf Autobahn 61

Mönchengladbach-BAB 61, 29.11.2025, 15:00 Uhr, FR Koblenz (ots)

Am frühen Nachmittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr durch einen automatischen Notruf (E-Call) ein Unfall auf der Autobahn 61 zwischen den Anschlussstellen Rheydt und Wickrath gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war schon ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Grevenbroich vor Ort. Die Kräfte aus Grevenbroich hatten bereits erste Maßnahmen durchgeführt und wiesen die Einsatzkräfte umfassend in die Lage ein. Insgesamt waren vier Fahrzeuge am Unfall beteiligt und es wurden vier Personen verletzt. Umgehend versorgte der Rettungsdienst alle Personen notfallmedizinisch. Eine Person musste schonend aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie war jedoch nicht im Fahrzeug eingeklemmt. Hierzu nahmen die Einsatzkräfte hydraulisches Rettungsgerät vor. Im Anschluss transportierten vier Rettungswagen die verletzten Personen in umliegende Krankenhäuser. Während der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr war die Autobahn 61 in Fachrichtung Koblenz voll gesperrt. Es kam hierdurch zu einem Rückstau. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), vier Rettungswagen, davon einer aus dem Rhein-Kreis-Neuss, zwei Notärzte, davon einer aus Grevenbroich sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Yannic Linnemann

