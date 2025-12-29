Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) - Trunkenheit im Straßenverkehr: Polizei stoppt 63-jährigen Autofahrer mit 1,8 Promille (28.12.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Sonntagmorgen hat die Polizei einen deutlich alkoholisierten 63-jährigen Autofahrer gestoppt. Gegen 2 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Toyota in der Freiburgstraße und stellten schnell Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung des Fahrers fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht mit etwa 1,8 Promille. Der 63-Jährige musste daraufhin neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell