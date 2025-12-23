Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen nach Sachbeschädigungen in Ganderkesee gesucht

Delmenhorst (ots)

Mehrere tausend Euro Schaden sind in Ganderkesee entstanden, weil bislang unbekannte Personen Reifen von geparkten Autos zerstochen haben. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Sonntag, 21. Dezember 2025, 17:00 Uhr, bis Montag, 22. Dezember 2025, 08:00 Uhr, haben sie in der Lindenstraße, der Mühlenstraße, der Pestalozzistraße und der Wittekindstraße die Reifen von insgesamt 16 geparkten Autos durch Zerstechen beschädigt.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, unter der Nummer 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei Wildeshausen aufzunehmen.

