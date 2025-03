Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad in Wolbeck - 16-Jähriger leicht verletzt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Freitagmorgen (07.03., 07.55 Uhr) ist es an der Kreuzung Am Borggarten Ecke Marienfeld zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem unbekannten Pkw-Fahrer gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Nach Aussage des 16-Jährigen war er auf der Straße "Am Borggarten" in Richtung Münsterstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich des Marienfeldwegs, soll ein Auto aus dem Marienfeldweg gefahren sein und es soll zum Zusammenstoß zwischen ihm und dem weißen Pkw gekommen sein. Der Münsteraner fiel aufgrund der Kollision zu Boden und verletzte sich leicht. Nachdem der unbekannte Autofahrer ausgestiegen war und sich bei dem Verletzten entschuldigte setzte der Autofahrer seinen Weg fort.

Der Unbekannte soll nach Angaben des 16-Jährigen circa 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein und einen südländischen Phänotyp haben. Seine dunklen Haare sollen kurz gewesen sein und er soll einen Drei-Tage-Bart gehabt haben. Sein weißes Auto soll ein älteres VW-Golf-Modell gewesen sein.

Die Polizei bittet, dass sich der Fahrer und weitere Zeugen unter der Rufnummer (0251) - 2750 melden.

