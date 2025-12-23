Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Stark alkoholisiert und in Schlangenlinien über die Autobahn 1 in Emstek gefahren

Delmenhorst (ots)

Eine alkoholisierte Frau ist am Montag, 22. Dezember 2025, in Schlangenlinien auf der Autobahn 1 unterwegs gewesen.

Eine Zeugin wählte gegen 16:15 Uhr den Notruf, weil ihr in Höhe des Dreiecks Ahlhorn ein vorausfahrender Mercedes aufgefallen war, der auffallend unsicher fortbewegt wurde. Sie folgte dem Mercedes bis zu einem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta und beobachtete in der Folge mehrere Beinahezusammenstöße. Auf dem Parkplatz sprach sie die Fahrerin an, die uneinsichtig war und einen alkoholisierten Eindruck machte. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn baten der 72-Jährigen aus Bremen einen Atemalkoholtest an, der einen Wert von 1,44 Promille ergab.

Gegen die Frau ist ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht in diesem Zusammenhang nach Personen, die die Fahrweise beobachtet haben und möglicherweise gefährdet wurden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04435/9316-0 entgegengenommen.

