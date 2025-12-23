Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Großenkneten hat am Montag, 22. Dezember 2025, gegen 17:10 Uhr, ein Autofahrer schwere Verletzungen erlitten.

Der 24-jährige Mann aus dem Ammerland war zur Unfallzeit mit einem Mercedes auf der Autobahn 29 in Richtung Dreieck Ahlhorn unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Ahlhorn wechselte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen und übersah aufgrund einer kurzfristigen Ablenkung, dass in diesem Moment ein 49-jähriger Mann aus dem Emsland mit einem Sattelzug von einem Parkplatz auf die Autobahn auffuhr. Der 24-Jährige fuhr mit dem Mercedes unter den Sattelanhänger, wodurch am Auto massive Schäden entstanden. Unter anderem wurde das Dach abgerissen. Der Ammerländer wurde vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Er gilt als schwer verletzt. Gemessen an den entstandenen Schäden hatte er aber trotzdem sehr viel Glück.

Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 60.000 Euro. Die Schäden am Sattelanhänger wurden auf weitere 20.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Nach dem Unfall war die Autobahn 29 in Richtung Süden voll gesperrt. Ab 19:00 Uhr wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Komplett freigegeben wurde die Fahrbahn um 22:00 Uhr.

