PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Informationen der Polizei zum richtigen Umgang mit Feuerwerk

Delmenhorst (ots)

Mit Blick auf die bevorstehenden Feiertage weist die Polizei auf den verantwortungsvollen und sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern hin. Jedes Jahr kommt es durch die unsachgemäße Verwendung von Pyrotechnik zu schweren Verletzungen, Bränden und Sachschäden, die leicht zu verhindern wären.

Grundsätzlich werden Knallkörper im Sprengstoffgesetz in drei Kategorien unterteilt:

   - Kleinfeuerwerk (Kategorie F1): Hierzu gehören Wunderkerzen, 
     Knallerbsen, Brummer oder Bodenfontänen. Diese Artikel dürfen 
     ganzjährig an Personen ab 12 Jahren abgegeben und durch diese 
     verwendet werden.
   - Mittelfeuerwerk (Kategorie F2): Artikel wie Raketen, Böller oder
     Batterien dürfen nur an Personen über 18 Jahren abgegeben 
     werden. Der Verkauf an Verbraucher ist ausschließlich vom 29. 
     bis 31. Dezember zulässig. Das Abbrennen dieser Feuerwerkskörper
     ist nur am 31. Dezember und 1. Januar erlaubt. Wer sie außerhalb
     dieser Zeiten zündet oder in der Nähe besonders 
     schutzbedürftiger Einrichtungen (u. a. Kirchen, Krankenhäuser, 
     Seniorenheime) nutzt, begeht eine Ordnungswidrigkeit nach dem 
     Sprengstoffgesetz.
   - Großfeuerwerk (Kategorie F3 und F4): Hierbei handelt es sich um 
     leistungsstärkeres und gefährlicheres Feuerwerk, das nur mit 
     behördlicher Erlaubnis und Fachkunde erworben und verwendet 
     werden darf.

Für die Allgemeinheit von Interesse dürften in Bezug auf die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel lediglich die Kategorien F1 und F2 sein. Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger bei dem Umgang mit diesen beiden Feuerwerksklassen um die Beachtung folgender Hinweise:

   - Verwenden Sie ausschließlich zugelassenes Feuerwerk mit 
     CE-Kennzeichnung
   - Beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung der Hersteller
   - Zünden Sie Knallkörper nicht in der Hand oder in der Nähe von 
     Menschen
   - Werfen Sie Feuerwerk niemals auf Personen, Tiere oder in 
     Menschenmengen
   - Beachten Sie lokale Verbote und zeitliche Einschränkungen

Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen (Kennzeichnung durch PTB im Kreis) dürfen in der Öffentlichkeit nur mit Kleinem Waffenschein geführt werden. Das Schießen mit diesen Waffen ist in der Öffentlichkeit - auch am 31. Dezember und 01. Januar - nicht erlaubt und erfordert grundsätzlich eine waffenrechtliche Erlaubnis.

Nicht zugelassene Feuerwerkskörper (sog. Polenböller) sind verboten und können schwerste Verletzungen wie zum Beispiel

   - Knalltraumen, Tinnitus
   - Verbrennungen
   - Verlust von Gliedmaßen
   - Verätzungen der Augen, Haut und Atemwege
   - Atemnot und Lungenschädigungen

hervorrufen.

Eltern werden gebeten, besonders auf ihre Kinder zu achten. Kinder und Jugendliche dürfen Feuerwerkskörper nur entsprechend der Altersfreigaben verwenden. Tiere reagieren häufig mit Angst auf laute Knallgeräusche - nehmen Sie daher Rücksicht auf Haus- und Wildtiere.

Sollten Verstöße gegen die geltenden Vorschriften zum Abbrennen von Feuerwerk festgestellt werden - etwa das Zünden verbotener Knallkörper, das Abbrennen in Verbotszonen oder das gezielte Gefährden von Menschen - wenden Sie sich umgehend an die Polizei. Nur so können schwere Unfälle verhindert und das sichere Feiern für die Allgemeinheit gewährleistet werden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren