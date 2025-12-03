PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizisten wurden Zeugen eines Fahrzeugrennens - Beamte stellten zwei Führerscheine sicher #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am späten Dienstagabend (02.12.2025) sind Polizeibeamte Zeugen eines Fahrzeugrennens auf der Weidenauer Straße geworden.

Die Beamten waren gegen 23.25 Uhr in einem zivilen Streifenwagen in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihnen ein Mercedes, ein BMW und ein VW-Tiguan mit hoher Geschwindigkeit entgegenkamen.

Die Beamten wendeten und konnten beobachten, wie die drei Fahrzeuge nach wie vor mit hoher Geschwindigkeit zwei Kreuzungen überfuhren, obwohl die Ampeln auf Rot standen.

Unter Inanspruchnahme von Blaulicht und Martinshorn gelang es den Polizisten, den Mercedes im Bereich eines Parkplatzes an der Bismarckstraße anzuhalten.

Da sich der 18-jährige Mercedes-Fahrer und der 19-jährige BMW-Fahrer kannten, kam dieser ebenfalls zur Anhalteörtlichkeit zurück. Der ebenfalls beteiligte schwarze VW-Tiguan konnte nicht mehr angetroffen werden.

Die Beamten stellten die Führerscheine der beiden jungen Männer sicher.

Gegen sie ermittelt nun das Siegener Verkehrskommissariat.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Tiguan machen können, werden gebeten, sich unter der 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 12:32

    POL-SI: Einbruch in Anzhausen - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

    Wilnsdorf-Anzhausen (ots) - Am Dienstagabend (02.12.2025) ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wilnsdorf-Anzhausen gekommen. Zwischen 18:20 Uhr und 19:05 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Haus in der Straße Am Obstgarten in Anzhausen. Die Täter durchwühlten Schubladen und Schränke. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde Schmuck entwendet. Das Kriminalkommissariat Siegen hat die ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 12:31

    POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach zwei Einbrüchen in Deuz - #polsiwi

    Netphen-Deuz (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag (02.12.2025) in zwei Einfamilienhäuser in Netphen-Deuz eingebrochen. In der Zeit von 05:30 Uhr bis 17:40 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zugang zu einem Einfamilienhaus im Jasminweg. Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Bargeld und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren