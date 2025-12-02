PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: Nachtrag zur Pressemeldung: Vollsperrung und zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall - #polsiwi

Siegen (ots)

Heute Morgen berichteten wir zu einem Verkehrsunfall auf der K11 zwischen Netphen-Salchendorf und Wilnsdorf-Rudersdorf.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6170637

In dem ursprünglichen Artikel hat sich ein Fehler eingeschlichen. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen 40-jährigen Honda-Fahrer und bei dem Geschädigten um einen 34-jährigen VW-Fahrer.

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

