Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nachtrag zur Pressemeldung: Vollsperrung und zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall - #polsiwi

Siegen (ots)

Heute Morgen berichteten wir zu einem Verkehrsunfall auf der K11 zwischen Netphen-Salchendorf und Wilnsdorf-Rudersdorf.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6170637

In dem ursprünglichen Artikel hat sich ein Fehler eingeschlichen. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen 40-jährigen Honda-Fahrer und bei dem Geschädigten um einen 34-jährigen VW-Fahrer.

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

