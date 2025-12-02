Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: Nachtrag zur Pressemeldung: Vollsperrung und zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall - #polsiwi
Siegen (ots)
Heute Morgen berichteten wir zu einem Verkehrsunfall auf der K11 zwischen Netphen-Salchendorf und Wilnsdorf-Rudersdorf.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6170637
In dem ursprünglichen Artikel hat sich ein Fehler eingeschlichen. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen 40-jährigen Honda-Fahrer und bei dem Geschädigten um einen 34-jährigen VW-Fahrer.
Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.
