Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vollsperrung und zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Am Montag (01.12.2025) ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten auf der K11 zwischen Netphen-Salchendorf und Wilnsdorf-Rudersdorf gekommen.

Gegen 05:40 Uhr befuhr ein 40-Jähriger Honda-Fahrer die K11 aus Salchendorf in Richtung Wilnsdorf. Hinter ihm befand sich ein 32-jähriger VW-Fahrer, der in dieselbe Richtung unterwegs war. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 32-Jährige dem Honda-Fahrer auf und es kam zum Zusammenstoß.

Durch den Aufprall gerieten die Fahrzeuge ins Schleudern. Der VW landete im Straßengraben. Rettungswagen brachten die beiden schwer verletzten Fahrer in nahegelegene Krankenhäuser.

Es entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die K11 zwischenzeitlich voll gesperrt.

Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache bereits aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell