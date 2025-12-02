PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vollsperrung und zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Am Montag (01.12.2025) ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten auf der K11 zwischen Netphen-Salchendorf und Wilnsdorf-Rudersdorf gekommen.

Gegen 05:40 Uhr befuhr ein 40-Jähriger Honda-Fahrer die K11 aus Salchendorf in Richtung Wilnsdorf. Hinter ihm befand sich ein 32-jähriger VW-Fahrer, der in dieselbe Richtung unterwegs war. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 32-Jährige dem Honda-Fahrer auf und es kam zum Zusammenstoß.

Durch den Aufprall gerieten die Fahrzeuge ins Schleudern. Der VW landete im Straßengraben. Rettungswagen brachten die beiden schwer verletzten Fahrer in nahegelegene Krankenhäuser.

Es entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die K11 zwischenzeitlich voll gesperrt.

Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache bereits aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 14:49

    POL-SI: Polizei sucht nach vermisster 12-Jähriger #polsiwi

    Erndtebrück/Siegen (ots) - Seit Samstagabend (29.11.2025) wird ein 12-jähriges Mädchen aus einer Jugendeinrichtung in Erndtebrück vermisst. Sie kehrte entgegen bestehender Absprachen nicht in die Einrichtung zurück. Die 12-Jährige kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 170cm groß - kräftig - dunkelblonde Haare Sie wirkt auf Außenstehende älter, weil sie sich gewöhnlich stark schminkt. Zur Bekleidung kann ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 14:16

    POL-SI: Mehrere Einbrüche in Schulen im Kreisgebiet - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

    Netphen/Bad-Laasphe/Burbach (ots) - In den Nächten von Donnerstag (27.11.2025) auf Freitag (28.11.2025) sowie von Freitag (28.11.2025) auf Samstag (29.11.2025) ist es zu Einbrüchen in drei Schulen im Kreisgebiet gekommen. Von Donnerstag (27.11.2025) auf Freitag (28.11.2025) haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Grundschule in Feudingen verschafft. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren