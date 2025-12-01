Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Einbrüche in Schulen im Kreisgebiet - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Netphen/Bad-Laasphe/Burbach (ots)

In den Nächten von Donnerstag (27.11.2025) auf Freitag (28.11.2025) sowie von Freitag (28.11.2025) auf Samstag (29.11.2025) ist es zu Einbrüchen in drei Schulen im Kreisgebiet gekommen.

Von Donnerstag (27.11.2025) auf Freitag (28.11.2025) haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Grundschule in Feudingen verschafft. Im Gebäude sind mehrere Räume durchwühlt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben die Täter mehrere Wertgegenstände im Wert von rund 1.000 Euro entwendet.

In derselben Nacht ereignete sich ein weiterer Einbruch in eine Grundschule in Netphen-Hainchen. Dort sind unbekannte Täter ebenfalls gewaltsam in das Innere der Schule eingedrungen. Ersten Ermittlungen zufolge sind mehrere Tablets gestohlen worden. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 22.500 Euro.

In der Folgenacht von Freitag (28.11.2025) auf Samstag (29.11.2025) sind drei bislang unbekannte Täter in eine Schule in Neunkirchen eingebrochen. Um in das Gebäude zu gelangen, gingen die Täter auch hier gewaltsam vor. In der Schule durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume. Es wurden Tablets in einer Höhe von ca. 5.000 Euro entwendet.

Zu den Tätern aus Neunkirchen liegen Personenbeschreibungen wie folgt vor:

1. Person: Daunenjacke

- schwarze Schuhe mit heller Sohle - Kapuze - Mütze - Handschuhe

2. Person:

- Daunenjacke mit einem "The North Face" Logo - helle Schuhe - helle Kapuze sowie Mütze - Handschuhe

3. Person:

- Schwarze Jacke - helle Hose - helle Kapuze mit einem hellen Schal vor dem Gesicht

Der Tatzeitraum kann auf die Zeit von 23:10 Uhr bis 00:11 Uhr eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 entgegen.

