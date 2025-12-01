PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht nach vermisster 12-Jähriger #polsiwi

Erndtebrück/Siegen (ots)

Seit Samstagabend (29.11.2025) wird ein 12-jähriges Mädchen aus einer Jugendeinrichtung in Erndtebrück vermisst. Sie kehrte entgegen bestehender Absprachen nicht in die Einrichtung zurück.

Die 12-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

   -	ca. 170cm groß -	kräftig -	dunkelblonde Haare

Sie wirkt auf Außenstehende älter, weil sie sich gewöhnlich stark schminkt. Zur Bekleidung kann derzeit keine Angabe gemacht werden.

Alle bislang verfolgten Ermittlungsansätze konnten leider nicht zum Auffinden des Mädchens führen. Hinweisen zur Folge könnte sie mit dem Zug in Richtung Köln/Düsseldorf gefahren sein.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: - Wer hat das Mädchen gesehen und kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Ein Bild der Vermissten kann über den nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei NRW aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/187861

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 14:16

    POL-SI: Mehrere Einbrüche in Schulen im Kreisgebiet - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

    Netphen/Bad-Laasphe/Burbach (ots) - In den Nächten von Donnerstag (27.11.2025) auf Freitag (28.11.2025) sowie von Freitag (28.11.2025) auf Samstag (29.11.2025) ist es zu Einbrüchen in drei Schulen im Kreisgebiet gekommen. Von Donnerstag (27.11.2025) auf Freitag (28.11.2025) haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Grundschule in Feudingen verschafft. ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:16

    POL-SI: Diebstähle in Unglinghausen - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

    Netphen (ots) - In der Nacht von Donnerstag (27.11.2025) auf Freitag (28.11.2025) haben unbekannte Täter diverse Wertgegenstände aus mehreren Fahrzeugen in Netphen-Unglinghausen entwendet. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die Autos unverschlossen. Die Tatzeit kann auf einen Zeitraum von 17:15 Uhr bis 07:30 Uhr eingegrenzt werden. Außerdem wurden in Unglinghausen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren