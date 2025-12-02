Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 23-Jähriger fährt in Leitplanke - Alkoholtest verlief positiv - #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Ein 23-Jähriger hat am gestrigen Abend (01.12.2025) unter Alkoholeinfluss einen Unfall auf der HTS verursacht.

Der VW-Fahrer war gegen 20:40 Uhr auf der HTS in Fahrtrichtung Geisweid unterwegs, als er unvermittelt in die Leitplanke fuhr. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholatemtest am Unfallort bestätigte den Verdacht.

Beim Zusammenprall mit der Leitplanke verlor der VW Fahrzeugteile, die auf der Fahrbahn lagen. Dadurch wurden zwei weitere Autos beschädigt.

Das Auto des 23-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Beamten brachten den 23-Jährigen für die Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache nach Siegen. Den Führerschein des jungen Mannes stellten sie sicher.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von ca. 36.000 Euro.

Den 23-Jährigen erwartet eine Strafanzeige. Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell