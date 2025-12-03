PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach zwei Einbrüchen in Deuz - #polsiwi

Netphen-Deuz (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag (02.12.2025) in zwei Einfamilienhäuser in Netphen-Deuz eingebrochen.

In der Zeit von 05:30 Uhr bis 17:40 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zugang zu einem Einfamilienhaus im Jasminweg. Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Schränke durchwühlt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Bargeld und Schmuck entwendet.

Nur einige Straßen weiter, im Narzissenweg, kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Dort durchwühlten die Einbrecher ebenfalls zahlreiche Schränke. Die Tatzeit auf 16:00 Uhr bis 19:00 eingegrenzt werden.

Auch hier wurde Schmuck entwendet.

Das Kriminalkommissariat Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 11:23

    POL-SI: 23-Jähriger fährt in Leitplanke - Alkoholtest verlief positiv - #polsiwi

    Siegen-Geisweid (ots) - Ein 23-Jähriger hat am gestrigen Abend (01.12.2025) unter Alkoholeinfluss einen Unfall auf der HTS verursacht. Der VW-Fahrer war gegen 20:40 Uhr auf der HTS in Fahrtrichtung Geisweid unterwegs, als er unvermittelt in die Leitplanke fuhr. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum. Ein freiwillig ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 11:22

    POL-SI: Vollsperrung und zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall - #polsiwi

    Wilnsdorf (ots) - Am Montag (01.12.2025) ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten auf der K11 zwischen Netphen-Salchendorf und Wilnsdorf-Rudersdorf gekommen. Gegen 05:40 Uhr befuhr ein 34-Jähriger VW-Fahrer die K11 aus Salchendorf in Richtung Wilnsdorf. Hinter ihm befand sich ein 40-jähriger Honda-Fahrer, der in dieselbe Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren