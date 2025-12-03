Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Anzhausen - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Wilnsdorf-Anzhausen (ots)

Am Dienstagabend (02.12.2025) ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wilnsdorf-Anzhausen gekommen.

Zwischen 18:20 Uhr und 19:05 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Haus in der Straße Am Obstgarten in Anzhausen. Die Täter durchwühlten Schubladen und Schränke.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde Schmuck entwendet.

Das Kriminalkommissariat Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

