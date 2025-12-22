Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Lohne +++ Verursacher leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Lohne ist am Montag, 22. Dezember 2025, gegen 08:30 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Der Verursacher hat leichte Verletzungen erlitten.

Der 51-jährige Mann aus Südholstein war zur Unfallzeit mit einem Kleintransporter auf dem rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Lohne/Dinklage wechselte er auf den mittleren Fahrstreifen und missachtete hier die Vorfahrt eines 40-Jährigen aus Norderstedt. Nach der Kollision mit dem Kleintransporter geriet der BMW des 40-Jährigen ins Schleudern, kollidierte mit Betonschutzwänden in der Mitte der Fahrbahn und mit der Sattelzugmaschine eines 54-Jährigen aus dem Kreis Unna, der den rechten Fahrstreifen befuhr. Der BMW drehte sich und kam nach einer Drehung entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Auch der Kleintransporter war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 40.000 Euro. Der 51-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

