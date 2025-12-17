Emmerich am Rhein-Vrasselt (ots) - Am Mittwoch (17. Dezember 2025) kam es zwischen 02:29 Uhr und 03:31 Uhr am Blackweg in Emmerich zu einem schweren Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch das Überklettern eines Zauns, Zutritt zu einem örtlichen Schrottplatz. Dort entwendete der männliche Täter aus einem Container eine unbekannte Menge ...

mehr