Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Erstinformation: Straßensperrung der Reeser Straße (L 7)in Emmerich
Verdacht auf Gasaustritt wird überprüft

Emmerich am Rhein (ots)

Die Reeser Straße in Emmerich ist aktuell zwischen dem Bahnhof Emmerich und der Weseler Straße voll gesperrt. Hintergrund ist vermeintlicher Gasgeruch in dem Bereich, durch die Feuerwehr werden derzeit diesbezügliche Messungen durchgeführt. Es wird nachberichtet! (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

