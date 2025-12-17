POL-KLE: Emmerich am Rhein - Erstinformation: Straßensperrung der Reeser Straße (L 7)in Emmerich
Verdacht auf Gasaustritt wird überprüft
Emmerich am Rhein (ots)
Die Reeser Straße in Emmerich ist aktuell zwischen dem Bahnhof Emmerich und der Weseler Straße voll gesperrt. Hintergrund ist vermeintlicher Gasgeruch in dem Bereich, durch die Feuerwehr werden derzeit diesbezügliche Messungen durchgeführt. Es wird nachberichtet! (sp)
