Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Elektroschrott aus Container entwendet: Täter wird bei Tat videografiert

Emmerich am Rhein-Vrasselt (ots)

Am Mittwoch (17. Dezember 2025) kam es zwischen 02:29 Uhr und 03:31 Uhr am Blackweg in Emmerich zu einem schweren Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch das Überklettern eines Zauns, Zutritt zu einem örtlichen Schrottplatz. Dort entwendete der männliche Täter aus einem Container eine unbekannte Menge Elektroschrott und entfernte sich dann von der Örtlichkeit. Der Täter kann auf Grundlage der Bilder einer Überwachungskamera wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 170 bis 180 cm groß - Cappie - Stirnlampe - helle Jacke - dunkle Hose - helle Schuhe

Zeugen, welche Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt machen können, wenden sich bitte unter 02822 7830 an die Kripo Emmerich. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell