Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Kleve (ots)

Am Samstag (15. November 2025) kam es gegen 14:15 Uhr in einem Kaufhaus an der Örtlichkeit "Große Straße" in Kleve zu einem Ladendiebstahl. Ein unbekannter Tatverdächtiger, welcher bei der Tat videografiert wurde, entwendet dabei Parfum mit einem niedrigen dreistelligen Gesamtwert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/189467

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

