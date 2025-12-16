Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Abschlussmeldung zur Aktionswoche "Schulwegsicherung"

Stärkung der Verkehrssicherheit an Schulwegen

Kreis Kleve (ots)

In der Woche von Montag (08. Dezember 2025) bis Freitag (12. Dezember 2025) hat die Kreispolizeibehörde Kleve eine direktionsübergreifende Aktionswoche zur Schulwegsicherung durchgeführt. Ziel der Maßnahmen war es, die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen auf ihren täglichen Wegen zur Schule zu erhöhen sowie das Bewusstsein aller Verkehrsteilnehmenden für dieses wichtige Thema zu stärken. Insgesamt wurden 83 Einsätze mit dem Themenschwerpunkt "Schulwegsicherung" durch Beamtinnen und Beamte der Wachen, des Bezirksdienstes und des Verkehrsdienstes durchgeführt. Die Kontrollen fanden schwerpunktmäßig an bekannten Gefahrenstellen, in der Nähe von Schulen sowie entlang stark frequentierter Schulwege statt.

Dabei standen insbesondere folgende Aspekte im Fokus:

- Kontrolle der Verkehrsteilnehmer an Fußgängerüberwegen und Kreuzungen - Kontrolle von Radfahrern und so genannten "E-Scootern" (insbesondere bzgl. der vorschriftsmäßigen Nutzung) - Ansprache und Sensibilisierung von Eltern, Schülerinnen und Schülern - Sicherstellung ordnungsgemäßer Kindersicherung in Fahrzeugen

Positive Bewertung

Die Polizei Kleve bewertet die Aktionswoche als durchweg positiv. Durch die verstärkte Präsenz im Bereich der Schulwege konnten zahlreiche Gespräche geführt, präventive Hinweise gegeben und die Verkehrssicherheit nachhaltig gestärkt werden. Neben den präventiven Hinweisen wurden jedoch auch eine Vielzahl von Verstößen von Verkehrsteilnehmern (aber auch Schülerinnen und Schülern) festgestellt. Neben zahlreichen Verwarn- und Bußgeldern wurden in einigen Fällen auch "Elternbriefe" an die Erziehungsberechtigen verschickt. Auch in Zukunft wird die KPB Kleve weiterhin regelmäßig Maßnahmen zur Schulwegsicherung durchführen, um Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zur Schule bestmöglich zu schützen. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell