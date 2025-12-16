PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Abschlussmeldung zur Aktionswoche "Schulwegsicherung"
Stärkung der Verkehrssicherheit an Schulwegen

Kreis Kleve (ots)

In der Woche von Montag (08. Dezember 2025) bis Freitag (12. Dezember 2025) hat die Kreispolizeibehörde Kleve eine direktionsübergreifende Aktionswoche zur Schulwegsicherung durchgeführt. Ziel der Maßnahmen war es, die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen auf ihren täglichen Wegen zur Schule zu erhöhen sowie das Bewusstsein aller Verkehrsteilnehmenden für dieses wichtige Thema zu stärken. Insgesamt wurden 83 Einsätze mit dem Themenschwerpunkt "Schulwegsicherung" durch Beamtinnen und Beamte der Wachen, des Bezirksdienstes und des Verkehrsdienstes durchgeführt. Die Kontrollen fanden schwerpunktmäßig an bekannten Gefahrenstellen, in der Nähe von Schulen sowie entlang stark frequentierter Schulwege statt.

Dabei standen insbesondere folgende Aspekte im Fokus:

   - Kontrolle der Verkehrsteilnehmer an Fußgängerüberwegen und 
     Kreuzungen
   - Kontrolle von Radfahrern und so genannten "E-Scootern" 
     (insbesondere bzgl. der vorschriftsmäßigen Nutzung)
   - Ansprache und Sensibilisierung von Eltern, Schülerinnen und 
     Schülern
   - Sicherstellung ordnungsgemäßer Kindersicherung in Fahrzeugen

Positive Bewertung

Die Polizei Kleve bewertet die Aktionswoche als durchweg positiv. Durch die verstärkte Präsenz im Bereich der Schulwege konnten zahlreiche Gespräche geführt, präventive Hinweise gegeben und die Verkehrssicherheit nachhaltig gestärkt werden. Neben den präventiven Hinweisen wurden jedoch auch eine Vielzahl von Verstößen von Verkehrsteilnehmern (aber auch Schülerinnen und Schülern) festgestellt. Neben zahlreichen Verwarn- und Bußgeldern wurden in einigen Fällen auch "Elternbriefe" an die Erziehungsberechtigen verschickt. Auch in Zukunft wird die KPB Kleve weiterhin regelmäßig Maßnahmen zur Schulwegsicherung durchführen, um Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zur Schule bestmöglich zu schützen. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 10:19

    POL-KLE: Uedem - Kabel beschädigt und entwendet: Kripo sucht Zeugen

    Uedem-Keppeln (ots) - Im Zeitraum von Samstag (13. Dezember 2025), 16:00 Uhr und Montag (15. Dezember 2025), 14:00 Uhr kam es an der Rickenstraße in Uedem zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Baustellengelände und beschädigten bzw. entwendeten mehrere Kabel (u.a. von einer Kabeltrommel). Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Geldern nach Zeugen und nimmt Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren