Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Kabel beschädigt und entwendet: Kripo sucht Zeugen

Uedem-Keppeln (ots)

Im Zeitraum von Samstag (13. Dezember 2025), 16:00 Uhr und Montag (15. Dezember 2025), 14:00 Uhr kam es an der Rickenstraße in Uedem zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Baustellengelände und beschädigten bzw. entwendeten mehrere Kabel (u.a. von einer Kabeltrommel).

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Geldern nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

