Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Kabel und Softdrinks entwendet: Kripo sucht Zeugen

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Montag (15. Dezember 2025) kam es zwischen 01:00 Uhr und 07:10 Uhr an der Örtlichkeit "Am Michaelsturm" zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu einem Gebäude eines Jugendzentrums und entwendeten neben Kupfer- und Verlängerungskabeln auch mehrere Kisten Softdrinks.

Ob der beschriebene Sachverhalt mit dem Einbruchsdiebstahl (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6179672) von Freitag (12. Dezember 2025), 15:00 Uhr auf Samstag (13. Dezember 2025), 09:50 Uhr in Verbindung steht, ist Teil der aktuell laufenden Ermittlungen.

Zeugen melden sich bitte in beiden Fällen beim KK Geldern unter 02831 1250. (pp)

