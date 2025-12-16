Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Firmengebäude: Pkw und Werkzeuge entwendet

Rees (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (14. Dezember 2025), 21:00 Uhr und Montag (15. Dezember), 06:00 Uhr kam es an der Empeler Straße in Rees zu einem schweren Diebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu einem Firmengelände und gelangten dort über ein Fenster in eine Halle. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räume, entwendeten diverse Werkezeuge (eine genauere Benennung ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich) und einen abgestellten Fiat Ducato (amtliches Kennzeichen: KLE-RS372).

Zeugen melden sich bitte unter 02822 7830 bei der Kripo Emmerich. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell