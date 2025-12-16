Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Fenster aufgehebelt: Unbekannte Täter verschaffen sich Zutritt zu Einfamilienhaus

Rees (ots)

Am Montag (15. Dezember 2025) kam es zwischen 08:30 Uhr und 10:13 Uhr an der Empeler Straße in Rees zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster, drangen über dieses in das Haus ein und durchsuchten mehrere Räume. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass mehrere Schmuckgegenstände entwendet wurden.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

