POL-KLE: Rees - Fenster aufgehebelt: Unbekannte Täter verschaffen sich Zutritt zu Einfamilienhaus
Rees (ots)
Am Montag (15. Dezember 2025) kam es zwischen 08:30 Uhr und 10:13 Uhr an der Empeler Straße in Rees zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster, drangen über dieses in das Haus ein und durchsuchten mehrere Räume. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass mehrere Schmuckgegenstände entwendet wurden.
Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell