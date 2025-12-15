Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Alleinunfall mit Pedelec: 54-Jährige zieht sich schwere Verletzungen zu

Kalkar-Altkalkar (ots)

Am Sonntag (14. Dezember 2025) kam es gegen 13:10 Uhr am Alleenradweg in Kalkar zu einem Alleinunfall. Nach Angaben von unbeteiligten Zeugen hatte eine 54-jährige Frau aus Kalkar beim Einfahren auf den Geh- und Radweg, nach aktuellem Kenntnisstand aufgrund der Fahrbahnoberfläche, die Kontrolle über das Pedelec verloren und war gestürzt. Durch den Sturz zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. (pp)

