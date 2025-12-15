Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Aus Schaden wird man (nicht immer!) klug

"Krankentransport" der besonderen Art

Geldern (ots)

Am Freitag (12.Dezember 2025) führten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei in Geldern in der Innenstadt u.a. gezielte Kontrollen von E-Scooterfahrenden durch. Um 10:00 Uhr fiel dabei auf der Walbecker Straße eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Geldern auf, die verbotswidrig einen Sozius auf dem E-Scooter mitführte. Auffällig war, dass der junge Mann, der sich auf dem Trittbrett stehend an der Fahrerin festhielt, einen Gipsarm hatte. Nach Zahlung eines Verwarnungsgeldes sowie einem verkehrsdidaktischem Gespräch durfte die Fahrerin ihre Fahrt alleine fortsetzen. Um 13:15 Uhr fiel dieser "Krankentransport" einer anderen Besatzung des Verkehrsdienstes auf. Erneut stand der junge Mann mit Gipsarm auf dem Trittbrett des gleichen E-Scooters hinter der Fahrerin. Für sie wurde ein weiteres Verwarnungsgeld fällig. Im Gespräch während der Kontrolle mussten die Beamten bei einer Äußerung des jungen Mitfahrers besonders aufhorchen: bei der Frage nach dem Grund für den Gips am Arm äußerte dieser, er sei vor einiger Zeit bei einer Fahrt mit einem E-Scooter verunfallt! (sp)

