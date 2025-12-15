Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Geldern-Veert (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (9. Dezember 2025), 17:00 Uhr und Mittwoch, (10. Dezember 2025), 07:00 Uhr kam es an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden ein abgestellter schwarzer Skoda Superb im Bereich des Hecks beschädigt. Aufgrund des Schadensbild geht die Polizei nach aktuellem Kenntnisstand davon aus, dass der Sachschaden durch einen unbekannten Radfahrenden verursacht wurde, welcher sich dann von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der 46-jährige Nutzer des Wagens informierte nach Bekanntwerden der Verkehrsunfallflucht die Polizei.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

