Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Motorroller entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (14. Dezember 2025), 19:00 Uhr und Montag (15. Dezember 2025), 16:00 Uhr wurde an der Düsseldorfer Straße in Emmerich ein Kleinkraftrad entwendet. Der 45-jährige Eigentümer des Rollers hatte diesen, mit einem Lenkradschloss gesichert, an der Örtlichkeit abgestellt gehabt. Der Roller der Marke "Piaggio" trug zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen 717UOC.

Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

