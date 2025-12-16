Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt die Tatverdächtigen?

Geldern (ots)

Am Dienstag (12. Dezember 2023) kam es zwischen 19:20 Uhr und 19:40 Uhr zu einem Ladendiebstahl. Durch drei bislang unbekannte Tatverdächtige wurden in einem Ladenlokal am Ostwall in Geldern mehrere Flaschen Spirituosen, mit einem Gesamtwert im niedrigen dreistelligen Bereich, entwendet. Die drei Tatverdächtigen wurden durch eine Videokamera bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt die Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihnen machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung der Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/189421

Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell