Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht: Polizei stellt Spiegelkappe sicher und sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Montag (15. Dezember 2025) kam es zwischen 16:30 Uhr und 17:40 Uhr am Südwall in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein abgestellter Ford Fiesta im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite beschädigt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten eine rechte Spiegelkappe (Beifahrerseite) eines anderen Fahrzeugs sichergestellt werden. Ob es sich bei diesem Fahrzeug um den anderen Unfallbeteiligten handelt, welcher sich ohne seinen Pflichten nachzukommen von der Örtlichkeit entfernte, ist Teil der aktuell laufenden Ermittlungen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

