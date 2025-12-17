Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Tür aufgehebelt: Unbekannte Täter entwenden Bargeld aus Einfamilienhaus

Kevelaer-Wetten (ots)

Im Zeitraum von Montag (15. Dezember 2025), 08:50 Uhr und Dienstag (16. Dezember 2025), 12:35 Uhr kam es an der Straße "Kasteelenbend" zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter hebelten eine Tür eines Einfamilienhauses auf und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Diese wurden durch die Täter durchsucht und ein niedriger zweistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell