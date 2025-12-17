PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Radlader von Baustellengelände entwendet: Kripo sucht Zeugen

Kleve-Keeken (ots)

Zwischen Montag (15. Dezember 2025), 17:30 Uhr und Dienstag (16. Dezember 2025), 08:20 Uhr wurde am Fristerweg in Kleve ein Radlader entwendet. Der Radlader (Farbe: marineblau-weiß) war auf einem Baustellengelände abgestellt und wurde dort auf bislang ungeklärte Weise entwendet.

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sich bitte unter 02821 5040 melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

