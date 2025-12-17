Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Kollision zwischen Pedelec-Fahrer und Fußgängerin: Zwei Personen verletzen sich schwer

Kranenburg-Zyfflich (ots)

Am Dienstag (16. Dezember 2025) kam es gegen 17:40 Uhr an der Straße Häfnerdeich in Kranenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Mann aus den Niederlanden (Berg en Dal) befuhr mit einem Pedelec den Geh- und Radweg an der Straße Häfnerdeich in Fahrtrichtung Zyfflich. Dabei übersah der Mann, aus bislang ungeklärter Ursache, eine Fußgängerin (34 Jahre aus Kranenburg), welche sich in die gleiche Richtung fortbewegte. Durch die Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden zogen sich der Niederländer als auch die Fußgängerin schwere Verletzungen zu und wurden ins Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand Sachschaden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell