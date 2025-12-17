PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbrecher in Wettener Grundschule auf frischer Tat gestellt
Untersuchungshaft angeordnet

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (16. Dezember 2025) meldete ein Zeuge gegen 03:59 Uhr verdächtige Beobachtungen an einer Grundschule in Kevelaer-Wetten. Er hatte gesehen, dass sich ein dunkel gekleideter Mann in der Schule aufhielt. Als die entsandten Polizeikräfte der Polizeiwache Kevelaer kurze Zeit später eintrafen, öffnete der Mann ein Fenster und floh zu Fuß in Richtung Veerter Straße. Er konnte durch die Beamten eingeholt werden, bei ihm wurden Gegenstände aufgefunden, die eindeutig der Schule zuzuordnen waren, darüber hinaus auch vermutliches Tatwerkzeug. Der 36-jährige polizeibekannte Kevelaerer ohne festen Wohnsitz wurde anschließend aufgrund der Verdachtes eines Einbruchdiebstahls vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Kleve vorgeführt, wo gegen ihn die Untersuchungshaft angeordnet wurde. Inwieweit der Mann auch noch für andere Einbrüche im Bereich Kevelaer verantwortlich sein könnte, ist auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Goch. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

