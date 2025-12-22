Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Nordenham +++ Verfahren gegen Verursacher eingeleitet

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag, 22. Dezember 2025, gegen 03:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham entstanden. Gegen den Verursacher ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Zur Unfallzeit war ein 20-jähriger Nordenhamer mit einem Skoda auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Blexen unterwegs. An der Kreuzung zur Sielstraße bog er nach links ab, um die Fahrt auf der Walther-Rathenau-Straße fortsetzen zu können. Während des Abbiegevorgangs kollidierte er mit dem BMW eines 22-Jährigen aus Nordenham, der sich von hinten näherte und links am Skoda vorbeigelangen wollte. Beide Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Das Überholmanöver des 22-Jährigen könnte als grob verkehrswidrig und rücksichtslos gelten, weshalb gegen ihn ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden ist.

Wer den Zusammenstoß oder die vorherige Fahrweise der beiden jungen Männer beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell