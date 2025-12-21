Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahren unter Alkoholeinfluss in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am 20.12.2025, gegen 22:45 Uhr, werden Beamte des Polizeikommissariats Nordenham auf der Martin-Pauls-Straße in Nordenham auf einen Pkw Mazda aufmerksam, der in unsicherer Weise und teils in Schlangenlinien in Fahrtrichtung Blexen geführt wird. Nachdem schließlich eine Kontrolle auf der Bundesstraße 212 durchgeführt wird, kann festgestellt werden, dass die 56-jährige Fahrzeugführerin aus Nordenham deutlich unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 2,39 Promille. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr wird folglich eine Blutentnahme bei der 56-Jährigen durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel werden sichergestellt.

