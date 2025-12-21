PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ganderkesee/Bookholzberg. Pedelec-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am 21.12.2025 gegen 02:00 Uhr kam es auf der Harmenhauser Straße in Ganderkesee-Bookholzberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57jähriger Mann aus Ganderkesee schwer verletzt wurde. Nach Zeugenangaben war der 57-Jährige mit einem Pedelec auf der Harmenhauser Straße unterwegs. In Höhe der Hutfilterstraße stürzte der 57jährige ohne Fremdeinwirkung. Der Mann zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und wurde später mittels Rtw in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde alkoholische Beeinflussung bei dem 57-Jährigen festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,64 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet.

Rückfragen bitte an:

PHK Heibült
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

