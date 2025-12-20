Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zusammenstoß auf Radweg zwischen E-Scooter und Pedelec

Delmenhorst (ots)

Am Freitagmittag befuhr eine 56-jährige Delmenhorsterin mit ihrem Pedelec den Radweg der Straße Hans-Böckler-Platz in Richtung Düsternortstraße. Von hinten näherte sich die 19-jährige Fahrerin eines E-Scooters. Beim Versuch die Pedelec-Fahrerin verbotswidrig rechts zu überholen, kollidierte die Fahrerin des E-Scooters mit der Pedelec-Fahrerin, da diese zeitgleich beabsichtigte nach rechts abzubiegen. Beim Sturz zogen sich beide Frauen leichte Verletzungen zu. Die 56-Jährige wurde zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

