Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: 12-Jähriger von drei Tätern ausgeraubt

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 23:50 und 00:00 Uhr kam es innenstadtnah an der Einmündung Parkstraße / Am Vorwerk zu einem Raub.

Drei Jugendliche umringten das unweit seines Wohnorts spazieren gehende 12-jährige Opfer, rissen ihm sein Basecap vom Kopf und nahmen ihm seine Kopfhörer ab. Dabei ergriff einer der Täter den Jungen am Arm und hielt ihn fest. Anschließend flüchteten die männlichen Tatverdächtigen in Richtung Bismarckstraße. Das Opfer blieb unverletzt.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich unter 04221-15590 bei der Polizei Delmenhorst zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell