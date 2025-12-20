Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen +++ Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am 20.12.2025 gegen 00:50 Uhr kam es auf dem Twistringer Weg in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 20.000 Euro Sachschaden entstand. Ein 18jähriger Mann war mit einem Pkw MG auf dem Twistringer Weg in Richtung Harpstedter Straße unterwegs. Der 18jährige Fahrer musste einem querenden Reh ausweichen und geriet mit seinem Pkw ins Schleudern. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum und einer Parkbank. Zum Glück wurden der 18jährige Fahrer und ein gleichaltriger Mitfahrer nicht verletzt. Der Pkw wurde jedoch so stark beschädigt, dass er später von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste.

