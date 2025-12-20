Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am 19.12.2025 gegen 11:20 Uhr kam es auf der Visbeker Straße in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 59jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 27jähriger Mann beabsichtigte mit seinem Transporter von der Bürgermeister-Müller-Bargloy-Straße nach rechts auf die Visbeker Straße abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er den von rechts kommenden 59jährigen Radfahrer. Bei dem Zusammenprall wurde der Radfahrer zum Glück nur leicht verletzt. Am Transporter entstand geringer Sachschaden.

