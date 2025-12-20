Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am 19.12.2025 gegen 08:50 Uhr kam es auf der Ahlhorner Straße in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 65jährige Frau leicht verletzt wurde. Ein 66jähriger Mann stellte seinen Pkw Opel auf einem Tankstellengelände an der Ahlhorner Straße ab. Nachdem der 66jährige das Fahrzeug verlassen hatte machte sich der Opel selbständig, rollte vom leicht abschüssigen Gelände der Tankstelle auf die Ahlhorner Straße und prallte gegen einen Zaun. Die auf dem Beifahrersitz befindliche 65jährige Ehefrau des Fahrers sprang aus dem rollenden Pkw und wurde von der geöffneten Beifahrertür erfasst. Die 65jährige wurde dabei leicht verletzt.

