PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schwelm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Verkehrsunfall Hattinger Straße in Schwelm

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde am heutigen Montag, dem 10.11.2025 um 08:37 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hattinger Straße alarmiert. Hier sollte es zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person gekommen sein.

Unverzüglich rückten die Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle aus. Vor Ort konnte ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW festgestellt werden. Eingeschlossen wurde niemand.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab, und stellte den Brandschutz sicher. Darüber hinaus wurden auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Der Rettungsdienst wurde bei der Versorgung der betroffenen Personen unterstützt. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Person leicht verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden.

Die Feuerwehr Schwelm sowie der Rettungsdienst waren mit 17 Personen und sieben Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren Kräfte des Löschzuges Stadt, die hauptamtliche Wachbesatzung sowie der Einsatzführungsdienst. Der Einsatz konnte gegen 09:15 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schwelm
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02336 916800
E-Mail: feuerwehr@schwelm.de
www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schwelm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schwelm
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schwelm
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 17:24

    FW-EN: Verkehrsunfall Zubringer Autobahnkreuz Wuppertal Nord

    Schwelm (ots) - Die Feuerwehr Schwelm wurde am Sonntag, dem 09.11.2025 um 15:51 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person im Zubringer zum Kreuz Wuppertal Nord alarmiert. Vor Ort konnte die Feuerwehr einen Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKW feststellen. Dieser hatte sich auf der B326 kurz vor der Autobahn ereignet. In den Fahrzeugen befanden sich zum Unfallzeitpunkt insgesamt sechs Personen. ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 09:34

    FW-EN: Verkehrsunfall auf der Gevelsberger Str.

    Schwelm (ots) - Am frühen Sonntagmorgen um 01:22 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf die Gevelsberger Str. alarmiert. Aufgrund der unklaren Lage wurden umfangreiche Rettungskräfte von der Leitstelle entsandt. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ein mit 2 Insassen besetzter PKW war von der Fahrbahn abgekommen und auf einem Acker zum stehen gekommen. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 09:28

    FW-EN: Gemeldeter Verkehrsunfall auf der Autobahn A1

    Schwelm (ots) - Am Samstagabend um 21:01 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn A1 zwischen der Anschlussstelle Wuppertal-Langerfeld und dem Autobahnkreuz Wuppertal-Nord alarmiert. Das ersteintreffende Hilfeleistungslöschfahrzeug konnte für die Schwelmer Kräfte aber schnell Entwarnung geben, da der Unfall sich auf der Gegenfahrbahn befand und die Feuerwehr Wuppertal bereits vor Ort war. Alle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren