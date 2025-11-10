Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Verkehrsunfall Hattinger Straße in Schwelm

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde am heutigen Montag, dem 10.11.2025 um 08:37 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hattinger Straße alarmiert. Hier sollte es zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person gekommen sein.

Unverzüglich rückten die Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle aus. Vor Ort konnte ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW festgestellt werden. Eingeschlossen wurde niemand.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab, und stellte den Brandschutz sicher. Darüber hinaus wurden auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Der Rettungsdienst wurde bei der Versorgung der betroffenen Personen unterstützt. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Person leicht verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden.

Die Feuerwehr Schwelm sowie der Rettungsdienst waren mit 17 Personen und sieben Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren Kräfte des Löschzuges Stadt, die hauptamtliche Wachbesatzung sowie der Einsatzführungsdienst. Der Einsatz konnte gegen 09:15 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell