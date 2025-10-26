Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Verkehrsunfall auf der Gevelsberger Str.

Schwelm (ots)

Am frühen Sonntagmorgen um 01:22 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf die Gevelsberger Str. alarmiert. Aufgrund der unklaren Lage wurden umfangreiche Rettungskräfte von der Leitstelle entsandt.

Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ein mit 2 Insassen besetzter PKW war von der Fahrbahn abgekommen und auf einem Acker zum stehen gekommen. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug selbständig verlassen und wurden vom Rettungsdienst untersucht. Beide blieben unverletzt. Die Einsatzstelle wurde abgesichert, der Brandschutz sichergestellt und die Batterie des Unfallfahrzeugs wurde abgeklemmt. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 22 Einsatzkräften und 7 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Linderhausen, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell