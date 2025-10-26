Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Einkaufscenter, Untermauerstr.

Schwelm (ots)

Am Samstagmorgen um 08:24 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einkaufscenter in die Untermauerstr. alarmiert, dort hatte die automatische Brandmeldeanlage Feueralarm ausgelöst. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war das Gebäude bereits geräumt.

Ein Trupp unter Atemschutz wurde zur Erkundung in den gemeldeten Bereich geschickt. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die Anlage hatte in Folge einer Staubentwicklung durch Reinigungsarbeiten ausgelöst. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt, das Gebäude wieder frei gegeben und die Einsatzstelle an einen verantwortlichen Haustechniker übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 18 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war nach etwa 50 Minuten beendet.

