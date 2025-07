Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Zeugen nach Sachbeschädigung an Kirche gesucht

Freren (ots)

Am Dienstag in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr, kam es in der katholischen Kirche an der Goldstraße in Freren zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter betraten die Kirche und durchtrennten zwei Kabel, die zu den elektrischen Eingangstüren führen. Infolge der Beschädigung standen die Türen dauerhaft offen. Der entstandene Schaden wird derzeit ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

