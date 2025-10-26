Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Gemeldeter Verkehrsunfall auf der Autobahn A1

Schwelm (ots)

Am Samstagabend um 21:01 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn A1 zwischen der Anschlussstelle Wuppertal-Langerfeld und dem Autobahnkreuz Wuppertal-Nord alarmiert.

Das ersteintreffende Hilfeleistungslöschfahrzeug konnte für die Schwelmer Kräfte aber schnell Entwarnung geben, da der Unfall sich auf der Gegenfahrbahn befand und die Feuerwehr Wuppertal bereits vor Ort war. Alle weiteren Schwelmer Einsatzkräfte konnten die Einsatzfahrt darauf hin abbrechen.

Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften auf der Autobahn bzw. auf der Anfahrt, weitere standen an der Feuer- u. Rettungswache in Bereitstellung. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung.

