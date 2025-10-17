PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallflucht - Bahnstrecke kurzfristig gesperrt

Paderborn (ots)

(CK) - Am Freitagmorgen (17.10., 06.05 Uhr) befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen VW den Lothringer Weg von der Detmolder Straße in Richtung Salierstraße. An der dortigen Einmündung überquerte der Mann die Salierstraße und brach frontal durch den dortigen Zaun, welcher die dahinter befindlichen Gleisanlagen von der Salierstraße abtrennt.

Der VW überschlug sich und blieb auf dem Dach auf den Gleisanlagen liegen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, dass alle Fahrzeuginsassen, zwei bis drei jüngere Männer, zu Fuß vom Unfallort flüchteten.

Die sofort hinzugezogene Polizei sperrte die Bahnstrecke in Abstimmung mit der Bundespolizei und leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den Flüchtigen ein. Noch bei der Unfallaufnahme meldete sich ein 22-jähriger Mann, der in Paderborn lebt, der den Polizeibeamten gegenüber angab, der angebliche Unfallfahrer gewesen zu sein. Weitergehende Angaben zu Beifahrern und möglichen Verletzten machte der Mann nicht. Der 22-Jährige wurde für weitere polizeiliche Anschlussmaßnahmen zur Polizeiwache Paderborn gebracht. Sein Führerschein und sein Mobiltelefon wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu seiner Beteiligung an dem Verkehrsunfall dauern an.

Auch die Eigentumsverhältnisse des verunfallten grauen VW sind undurchsichtig und letztendlich ungeklärt. Die polizeilichen Ermittlungen dazu dauern an. Weiterhin laufen die Ermittlungen zu den Insassen des Autos.

Die Bahnstrecke konnte nach knapp 90 Minuten wieder freigegeben werden, nachdem das Fahrzeug mit einem Kran der Bahn von den Schienen gehoben und polizeilich sichergestellt wurde.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Unfall machen oder Hinweise zu dem Fahrer und weiteren Fahrzeuginsassen geben?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

