POL-PB: Nachtragsmeldung zu: Mann bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt vom 10. Oktober
Lichtenau-Grundsteinheim (ots)
(md) Der 27. Jahre alte Mann, der sich bei einem Arbeitsunfall auf einem Firmengelände an der Straße "Auf der Tinnenburg" in Lichtenau-Grundsteinheim am Donnerstag, 09. Oktober lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat (vgl. Pressebericht von Freitag, 10. Oktober: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6135052), ist verstorben.
