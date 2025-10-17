POL-PB: Nachtragsmeldung zu: Mann bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt vom 10. Oktober

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (ivdh) Am Dienstag, 14. Oktober brachen zwei unbekannte Täter zwischen 10.45 Uhr und 10.55 Uhr in einen geparkten Mercedes Sprinter auf dem Schwabenweg in Paderborn ein. Die Täter flohen in unbekannte Richtung. Der Fahrer parkte den Mercedes auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Als er nach circa zehn Minuten zurückkam, entdeckte er einen Mann, der auf dem Fahrersitz saß und einen ...

