Polizei Paderborn

POL-PB: Nachtragsmeldung zu: Mann bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt vom 10. Oktober

Lichtenau-Grundsteinheim (ots)

(md) Der 27. Jahre alte Mann, der sich bei einem Arbeitsunfall auf einem Firmengelände an der Straße "Auf der Tinnenburg" in Lichtenau-Grundsteinheim am Donnerstag, 09. Oktober lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat (vgl. Pressebericht von Freitag, 10. Oktober: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6135052), ist verstorben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

